Repórter é agredido ao mostrar aglomeração em fila de banco durante a noite em Manaus

Manaus/AM - O repórter Denivaldo Oliveira, foi agredido na noite desta quarta-feira (29) quando fazia uma matéria sobre pessoas que se dirigem para as agências bancárias ainda no período da noite para conseguir ser atendidas no outro dia. O caso aconteceu nas proximidades da Caixa Econômica, na avenida Noel Nutels, do bairro da Cidade Nova, Zona Norte da capital.

Segundo policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um açougueiro estava na fila para tentar sacar o auxílio emergencial amanhã, mas teria se sentido incomodado com o repórter, que relatava sobre a importância de seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), como usar máscaras e evitar aglomerações.

O agressor, sem dar qualquer explicação, teria chegado com os profissionais de imprensa e desferido um soco no nariz do repórter. Pessoas que estavam na fila, ao ver a cena, correram atrás do suspeito, que chegou a também sofrer agressões.

O agressor e o jornalista foram levados para delegacia para prestarem esclarecimentos.