Mulher e adolescente são detidos após espancar idoso de 79 anos que se recusou a pagar por sexo

A Culpa é do Supremo

A Justiça concedeu a liberdade para a mulher de 42 anos e para o garoto de 17 anos que foi acusado de agredir um idoso de 79 anos, no Jardim Noroeste em Campo Grande, após se recusar a pagar por um programa sexual.

Segundo o MidiaMix, o idoso negou na delegacia que teria contratado serviços sexuais do adolescente e disse que ele havia invadido a sua casa para roubar um botijão de gás.

O trio foi levado para a delegacia na segunda-feira (25), depois da polícia ser chamada por um vizinho do idoso, que ouviu os gritos de socorro do pedreiro, que disse ter acordado com a mulher dentro da sua casa junto do garoto tentando levar um botijão de gás. Nesta terça-feira (26), a Justiça concedeu a liberdade tanto para a mulher como para o garoto.