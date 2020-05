Em Manaus, mulher descobre traição e apanha do marido com celular

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - Um homem de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite de domingo (3), após agredir sua esposa, uma mulher de 33 anos, com o seu aparelho celular. O caso ocorreu na casa onde eles moram, na ria Apóstolo Pedro, comunidade Luiz Otávio, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem foi preso após a filha da vítima procurar a polícia e denunciar o caso.

Segundo a polícia, a agressão ocorreu depois que a vítima chegou do trabalho e pegou o celular do marido. Ela teria descoberto uma traição e ao questionar com ele acabou iniciando uma discussão.

Conforme a polícia, o homem teria tomado o seu celular da mulher e em seguida agredido a vítima com o aparelho. Ele foi preso e levado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).

Na delegacia, ele não confessou as agressões e disse apenas que se defendeu. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Uma fiança de R$ 2.000 foi arbitrada, mas por não pagar o valor, o suspeito foi encaminhado à audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.