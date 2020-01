Léo Santana muda visual e internautas o comparam com Agostinho Carrara

Reprodução / Instagram

O cantor Léo Santana deu um ‘tapa' no visual e foi comparado com um querido personagem de um programa da Globo: Agostinho Carrara!

Léo após apresentar um novo look, se empolgou e passou a postar várias fotos em sua rede social. Com uma corrente e uma camiseta do Iron Maiden para dentro de uma calça xadrez, o músico inovou completamente no seu estilo. Na legenda, ele foi direto: “Gostei e postei”.

Logo recebeu uma chuva de elogios, mas como ninguém passa imune de críticas, houve quem achasse a mudança um pouco brega, tanto, que o chamaram de Agostinho Carrara, personagem que não liga muito para combinações e moda em geral.