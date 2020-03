Brasil divulga uniforme para Olimpíadas e roupa é associada a Agostinho Carrara

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Antes mesmo de o Comitê Olímpico do Brasil (COB) fazer o anúncio oficial, o ginasta Arthur Nory apresentou em suas redes sociais o uniforme do Time Brasil para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no dia 24 de julho.

A estampa foi desenhada, segundo o Globo Esporte, desenhada pela marca carioca Wöllner, e traz referências a peixes da Amazônia, à fauna e à flora do Brasil. Há também inspiração na tradicional pintura japonesa.

Mesmo com toda a referência, a roupa feita para o evento foi comparada com as camisas irreverentes de Agostinho Carrara, personagem da série ‘A Grande Família’.