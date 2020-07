Vídeo: Live do grupo Aglomerou é interrompida por tiroteio e deixa internautas chocados

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Socorro! Vocês viram o que rolou nessa live da banda aglomerou em Angra ? pic.twitter.com/CBa2m1dyTy — Garoto do Blog (@garotxdoblogofc) July 26, 2020

Um tiroteio interrompeu a live do grupo de pagode Aglomerou, neste domingo (26), em uma casa de festas em Angra dos Reis no Rio de Janeiro. A ação foi transmitida ao vivo e chocou os internautas que acompanhavam os artistas.

O grupo estava tocando uma música do Revelação quando foi interrompido por policiais armados entrando no local, no vídeo é possível ouvir barulhos de helicóptero e de tiros.

Nas redes sociais, o grupo tranquilizou os fãs e esclareceu o ocorrido: "Galera, estamos bem. Tá tudo bem. Tá acontecendo uma operação policial em uma casa bem próxima aqui do espaço. Então, ocorreu esse fato, mas tá todo mundo bem. Não tem nenhum vínculo com o espaço. Não tem problema nenhum com quem tava aqui dentro da live. É isso aí. Tá tudo certo. A gente vai remarcar a live porque a gente tá meio sem clima pra fazer”.