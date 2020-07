Delegado diz que atitude em live de grupo de pagode era 'inevitável’

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

O delegado Moysés Santana contou como ocorreu a operação, que resultou em um tiroteio durante live de um grupo de pagode, neste domingo (26). Segundo ele, a interrupção do evento era inevitável.

”Nós recebemos a informação de que havia um grande grupo de milicianos, cerca de 15 a 20 pessoas estavam armadas. Portanto, é necessário fazer um grande aparato policial para se deslocar nestas operações. Fizemos o reconhecimento prévio do local momentos antes e verificamos a existência da live. Era inevitável a interrupção da transmissão, não tinha como realizar a diligência sem interromper. Era algo a ser feito pela segurança das pessoas", explicou ele em entrevista à CNN.

Ainda segundo a publicação, o delegado afirmou que os suspeitosa estavam em outra casa. "Um pequeno grupo de agentes entrou na casa que estava acontecendo a live e orientou que todos se abaixassem. A gente entende que eles foram surpreendidos, mas eles saíram ilesos. Ao mesmo tempo, a outra equipe já tinha entrado na casa principal”, disse.

Leia a nota da Polícia Civil na íntegra

"Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), realizaram uma ação no município de Angra dos Reis, na tarde deste domingo (26), referente a uma investigação da especializada. Os policiais checavam informação de uma casa onde estaria sendo realizada uma festa desde ontem com criminosos foragidos da Justiça.

Com a aproximação dos agentes, alguns criminosos correram em direção a um mangue e efetuaram disparos em direção aos policiais, que ainda tentaram localizá-los, sem sucesso.

Todas as pessoas que estavam na festa foram autuadas por descumprimento de medida sanitária preventiva, com base no artigo 268 do CP. No local os agentes encontraram frascos de lança perfume e indícios de consumo de drogas. Algumas pessoas que estavam na festa também possuíam anotações criminais por diversos crimes como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa, mas sem mandados pendentes.

Na casa ao lado, onde estava sendo realizada a diligência, ocorria uma live de um grupo musical, que foi interrompida para evitar que alguém pudesse ser ferido durante a ação."