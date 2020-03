Políticos e PMs participam de festa privada e contrariam decreto que proíbe aglomerações

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Políticos e policiais militares participaram de uma festa particular em Búzios, na Região dos Lagos do Rio, entre a tarde deste sábado (28) e a madrugada de domingo.

Segundo um site de notícias do Globo, o evento é ilegal, com base em decreto da prefeitura para barrar o avanço do novo coronavírus, e contraria recomendações de autoridades internacionais de saúde.

Um decreto publicado pela Prefeitura de Búzios no dia 20 de março proíbe eventos com aglomeração de pessoas. Entre os eventos estão festas, bailes e shows.

A festa aconteceu neste sábado (28) em uma mansão no bairro João Fernandes. Segundo vizinhos, a festa começou à tarde, por volta das 13h e durou até a madrugada de domingo (29).

Entre os convidados estariam um secretário da Prefeitura, um capitão do 25º batalhão da Polícia Militar, o deputado estadual Filippe Poubel (PSL), e o policial militar e blogueiro Gabriel Monteiro que tem milhares de seguidores nas redes sociais.

A reportagem do Globo entrou em contato com os mencionados, mas não havia obtido resposta até as 10h30 desta terça-feira.

O policial blogueiro chegou a publicar uma foto que seria da chegada dele a Búzios abraçando guardas municipais. Ação que quebra os protocolos de distanciamento recomendados pelas autoridades de saúde. A cidade está com acesso restrito apenas a moradores ou pessoas que trabalhem no município.

Após tomar conhecimento do caso, o procurador do Ministério Público Federal Leandro Mitidieri disse que enviou uma representação ao MPRJ para verificar a entrada indevida do policial Gabriel Monteiro no município para participar de evento festivo privado com aglomeração de pessoas, em descumprimento às proibições contidas no decreto municipal, o que pode configurar crime por infração à determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

A assessoria da Secretaria de Estado de Polícia disse que não houve chamado ao 25º batalhão, localizado em Cabo Frio, de perturbação do sossego no endereço da festa.

Em nota, o prefeito de Búzios, André Granado, disse que recebeu denúncias sobre uma festa por mensagens pessoais e acionou pessoalmente o Secretário de Segurança Pública para averiguar a denúncia.

O prefeito disse ainda que foi verificado que se tratava de uma reunião familiar de um deputado e de um oficial da Polícia Militar. De acordo com o Prefeito, o secretário de Segurança aguardou no local para falar com os responsáveis pela festa para que o decreto fosse cumprido.

André Granado lamentou e repudiou o ocorrido e informou que a participação de funcionários públicos está sendo verificada, para esclarecer se estiveram no local e que processos administrativos foram abertos para averiguar qualquer ato indevido.