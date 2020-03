Aglomerações em bancos levam Visa Manaus a recomendar organização de filas

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Manaus/AM - Aglomeração de idosos em agências bancárias no Centro Histórico de Manaus levaram a Vigilância Sanitária (Visa Manaus) a recomendar aos bancos que organizem filas de atendimento nos caixas eletrônicos, principalmente nos dias de maior demanda, como os de pagamento. Visa Manaus recebeu denúncias nesta terça-feira sobre as aglomerações, incluindo idosos.

“A orientação para todos os serviços ainda em funcionamento é que o acesso seja coordenado para evitar a proximidade entre os clientes. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nos determinou que tomássemos todos os cuidados na vigilância sanitária, reforçando as fiscalizações e orientações para proteger a população do novo coronavírus”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, pedindo a colaboração de todos os segmentos para garantir o distanciamento seguro. “O ideal é que se mantenha distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas, quando as filas forem inevitáveis”, salientou.

A diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, direcionou uma equipe de fiscais para apurar a denúncia de aglomeração em frente aos bancos e orientar as agências a aplicar estratégias que atendam aos protocolos de prevenção para o novo coronavírus, causador da Covid-19.