Festa em motel termina em caso de polícia

Uma festa com cerca de 25 pessoas, no Motel Eros, em Aparecida de Goiânia, Goiás, foi interrompida na noite de terça-feira (8), por policiais militares e a Secretaria de Meio Ambiente, devido ao decreto estadual que impede a aglomeração de pessoas.

De acordo com o Uol, o organizador do evento já é reincidente e foi multado em R$ 20 mil. Ele teria feito uma feste de luxo em uma chácara da cidade, com mais de 100 pessoas, na última segunda-feira (6).

Os participantes da festa no motel também foram multados, no valor de R$ 106 cada. Já o motel, foi autuado e, R$ 10 mil e interditado.