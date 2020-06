Festa com mil pessoas em sítio de Manaus vira caso de polícia

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - Uma operação interrompeu uma festa ilegal, que estava ocorrendo na madrugada de domingo (14), no sítio Pai Eterno, localizado no quilômetro 12, do ramal do Brasileirinho. Durante a ação, uma arma de fogo foi apreendida e a proprietária do local foi levada ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com os policiais militares, a operação foi determinada pelo comandante-geral da PM, Ayrton Norte, após o recebimento de uma denúncia. No sítio, foram abordadas aproximadamente mil pessoas, que passaram por revista pessoal, além de revista veicular.

Ainda segundo a Polícia Militar, a festa foi interrompida e os organizadores foram conduzidos à delegacia para prestarem depoimentos. Um inquérito policial foi instaurado, uma vez que os envolvidos estavam descumprindo decreto governamental. A arma apreendida foi apresentada na delegacia.