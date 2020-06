Festa clandestina com aproximadamente 100 pessoas é fechada pela polícia

Anjos e demônios

Cerca de 100 pessoas participavam de uma festa clandestina em um bar, neste domingo (28). De acordo com o Sistema Globo, o som de "paredão" e as pessoas aglomeradas tiraram o sono dos vizinhos, que decidiram acionar a polícia para intervir no local. O caso aconteceu no município de Itabuna, na Bahia.

Ainda segundo o site, o dono do bar fechou o estabelecimento antes de a fiscalização chegar, mas será notificado. O dono do paredão desligou o som e foi embora do local. Além disso, os fiscais também pediram para que as pessoas voltassem para casa. Todos os presentes desrespeitaram o decreto municipal que proíbe a aglomeração de pessoas em locais público durante a pandemia do coronavírus.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Itabuna, já foram registrados 2.394 casos confirmados, com 1.044 curados e 66 mortes.