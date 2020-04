Feirantes desobedecem quarentena e têm comércios fechados pela polícia em Manaus

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Manaus/AM - Feirantes e lojistas que insistiram em desobedecer o decreto de quarentena estão tendo suas bancas e estabelecimentos fechados pela polícia na manhã desse domingo (5), na rua Penetração 1, no bairro São José, na Zona Lest.

Viaturas estão no local e policiais orientam os comerciantes reiterando sobre o perigo da aglomeração no momento em que a pandemia se alastra sem controle no estado. Durante a fiscalização, é possível perceber que muitas lojas de roupas e calçados continuam funcionando normalmente, mesmo não sendo considerada serviços essenciais.

Moradores também circulam pela área sem nenhuma proteção e se aglomeram despreocupadamente. OnteM o governador Wilson Lima declarou que a partir de agora a polícia estará nas ruas para fazer cumprir o decreto de isolamento social e quem desobedecer poderá ser preso por isso.