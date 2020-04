Disk Aglomeração vai auxiliar cumprimento das medidas de isolamento no Amazonas

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) criu um serviço de teleatendimento para auxiliar na fiscalização do cumprimento de medidas de isolamento social previstas em decretos do Governo do Amazonas, que visam reduzir os riscos de disseminação de COVID-19.

O Disk Aglomeração será um serviço de interesse público para o recebimento de denúncias de aglomerações e de funcionamento de estabelecimentos de serviços não essenciais durante a pandemia. As denúncias serão encaminhadas aos órgãos de fiscalização.

O serviço já está disponível à população. Os cidadãos poderão ligar para o Disk 129, serviço telefônico gratuito da Defensoria já utilizado para agendamentos e orientações, de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h. Após as 14h, as pessoas podem ligar para o plantão da DPE-AM, no telefone (92) 3198-1422.

“As pessoas ligarão para o Disk 129, vão relatar a aglomeração com o endereço e bairro e a Defensoria vai encaminhar as informações para os órgãos de fiscalização municipais e estaduais. Esta é mais uma forma que a Defensoria do Amazonas encontrou para contribuir com as medidas de prevenção a essa doença letal nesse cenário de crise em saúde pública por que estamos passando”, afirma o defensor geral Ricardo Paiva.