Bares, flutuantes e casas de show são fechados e multados durante fim de semana em Manaus

Manaus/AM - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriou 55 locais, entre bares, restaurantes, casas de eventos, postos de gasolina e flutuantes de Manaus, durante o fim de semana. A ação, que conta com órgãos estaduais e municipais, autuou 23 estabelecimentos e fechou 13 por descumprimento das normas de prevenção no combate ao novo coronavírus.

As autuações foram dadas a 21 estabelecimentos terrestres e dois flutuantes. Os outros locais vistoriados pela fiscalização receberam a orientação de agentes dos órgãos integrantes da CIF.

Participaram das ações as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e Ouvidoria da SSP-AM.

A CIF tem atuado para fazer com que os locais que voltaram a funcionar a partir dos ciclos determinados pelo Governo do Amazonas cumpram o decreto governamental que prevê ações contra o avanço da Covid-19 no estado.

Durante as fiscalizações, os servidores dos diferentes órgãos verificam se os estabelecimentos estão adotando medidas de segurança, como o uso de máscaras, viseiras, além de manter o distanciamento entre os frequentadores do local.