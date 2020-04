Bastidor de live de Jorge e Mateus é revelado e causa revolta em internautas

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Jorge & Mateus dominaram a internet na madrugada deste domingo com uma apresentação ao vivo via internet, quebrando o recorde de maior audiência simultânea em uma live de YouTube. Embora o show online tenha sido motivo de diversão por parte de muitos internautas, uma parcela ficou revoltada ao ver o que acontecia por trás da apresentação.

Nos bastidores, era possível ver uma aglomeração de pessoas em um pequeno espaço, contrariando algumas das regras mais importantes que vêm sendo divulgadas exaustivamente pelas autoridades de saúde. Pessoas muito próximas umas das outras, em clima de confraternização, com o isolamento passando longe. Garçons servindo os cantores e os demais. Mesmo com os presentes usando luvas e máscaras, a situação foi fortemente criticada por internautas que repercutiram as imagens.

Vale lembrar que neste período de pandemia do coronavírus, muitos artistas estão fazendo transmissões ao vivo de seus shows, mas geralmente com quase nenhuma produção, em um estilo mais 'caseiro', respeitando o isolamento social.