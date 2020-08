Bares, restaurantes e casas de show são multados e fechados em Manaus

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Manaus/AM - Durante fiscalização realizada na noite desta sexta-feira (31), dos 17 estabelecimentos vistoriados, quatro foram interditados e sete foram autuados por estarem descumprindo decreto governamental que prevê medidas de segurança em locais públicos. A ação foi realizada pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), que ocorreram nas zonas centro-sul, oeste, norte e leste da capital.

Participaram da ação policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Gabinete de Gestão Integrada (GGIA) e Ouvidoria da SSP-AM.

De acordo com o major Marco Antônio Gama, que coordenou a ação, a CIF tem como principal objetivo fazer com que os locais que voltaram a funcionar a partir dos ciclos determinados pelo Governo do Amazonas cumpram o decreto governamental contra o avanço do novo coronavírus (Covid-19).

“Foi verificado se os estabelecimentos estavam cumprindo esse decreto, adotando as medidas de segurança, como por exemplo funcionários devidamente equipados com máscaras, viseiras. Foi observado também o distanciamento entre os participantes dos eventos, os clientes, e teve um excelente resultado essa operação”, afirmou.

A CIF desta sexta-feira fiscalizou bares, restaurantes, postos de gasolina e casas de eventos. As fiscalizações devem continuar por todo o fim de semana. Neste sábado (1º), as fiscalizações continuam nos flutuantes e, à noite, ocorrerão novamente em bares. Para denunciar locais, a população deve ligar para o 190.