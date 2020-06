Mais de 80 clientes testam positivo para coronavírus após reabertura de bar

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Aproximadamente 85 clientes foram infectados pelo coronavírus após frequentar um bar que reabriu depois da flexibilização do isolamento social, na cidade East Lansing, em Michigan, nos Estados Unidos.

Funcionando com apenas 50% da capacidade, o bar reabriu no último dia 8 de junho e, de acordo com o Sistema Globo, as autoridades de saúde do condado de Ingham acreditam que pode haver mais pessoas infectadas. Com isso, a recomendação é para que todos que frequentaram o estabelecimento fique em isolamento por 14 dias, pelo menos.

Ainda de acordo com a publicação, as pessoas que testaram positivo têm entre 18 e 23 anos e nenhuma precisou ser hospitalizada. A maioria apresentou sintomas leves e apenas quatro são assintomáticos e um caso é secundário. Em nota, o bar divulgou que vai fechar o local para fazer uma desinfecção.

Os EUA concentram a maioria dos casos e mortes de coronavírus do mundo, com 2.511.725 de casos.