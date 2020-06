Bares lotados são fechados pela polícia em Manaus

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Manaus/AM - Diversos bares foram fechados na noite e madrugada desta sexta-feira (19) e sábado (20) em Manaus por descumprirem decreto governamental. Esses estabelecimentos ainda não podem reabrir como medida de prevenção contra a Covid-19. Ainda não existe data prevista para retorno do funcionamento dos bares.

De ontem até a madrugada deste sábado, 614 bares foram abordados pelas equipes da PM em várias zonas da capital.

Em uma das ocorrências, na zona oeste de Manaus, a Polícia Militar fechou bares próximos à Feira do Santo Antônio que estavam descumprindo as medidas governamentais. Outros, que funcionavam apenas como restaurantes, puderam manter o funcionamento normalmente. Já no bairro Alvorada 1, policiais militares fecharam a festa de inauguração de um bar.

Desde o dia 21 de março, o Governo do Amazonas endureceu as medidas de combate ao novo coronavírus com uma série de decretos determinando o fechamento de estabelecimentos comerciais. No dia 1º de junho, teve início a reabertura gradual das atividades após redução no avanço da doença. O plano prevê quatro ciclos de flexibilização, sendo os últimos no dia 29 de junho e 6 de julho.

Quem tiver informações sobre o funcionamento irregular de bares e casas de shows pode ligar para a Polícia Militar por meio do 190 ou mesmo para o 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).