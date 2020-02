No Amazonas, termelétrica obtém autorização para iniciar testes no interior

Manaus/AM - Localizado na mesorregião do Juruá e com índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,477 - muito baixo - o município de Itamarati/AM, deve ganhar reforço na geração de energia com o parecer positivo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizando testes em unidade geradora.

Conforme parecer da Aneel, a Aggreko Energia, que está localizada naquele município, já pode iniciar testes na termelétrica Itamarati CGA. Com isso, oito unidades geradoras, com capacidade instalada para produzir 2,8 MW devem reforçar o fornecimento de energia em Itamarati.

A informação é do site Canal Energia.