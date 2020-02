Agentes iniciam vistorias contra infestação do Aedes aegypti em Manaus

Manaus/AM - Dez bairros da capital amazonense receberam nesta segunda-feira, 3, equipes de agentes de endemias e agentes comunitários de saúde para a realização do 1º Diagnóstico de Infestação do Aedes aegypti de 2020, realizado pela Prefeitura de Manaus.

O trabalho, que pretende atingir imóveis em todos os 63 bairros de Manaus, foi iniciado em bairros localizados nas quatro zonas urbanas do município: Santo Antônio, Glória, São Raimundo, Vila da Prata e Compensa (zona Oeste); Flores (zona Sul); Cidade de Deus (zona Norte); e Mauazinho, Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara (zona Leste).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, o diagnóstico tem como meta a vistoria de 27.976 imóveis selecionados por amostragem nos 63 bairros, representando cerca de 20% dos imóveis no município, para a identificação do índice de infestação do Aedes em cada localidade.

O diagnóstico realizado em Manaus em fevereiro do ano passado apresentou um índice de infestação de 2,2% e o de novembro registrou um índice de 1,9%, o que manteve o município em médio risco.

Na terça-feira, 4, o diagnóstico irá ter continuidade nos bairros Compensa (II e III), Flores, Cidade de Deus e Colônia Antônio Aleixo, iniciando nos bairros Parque 10, Novo Aleixo e Armando Mendes.