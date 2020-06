Crédito Emergencial é contratado apenas pela internet, alerta Afeam

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) informa a todos que não possui nenhum vínculo com agentes externos ou assessorias pagas para que os interessados tenham acesso ao Crédito Emergencial e demais linhas de financiamento na instituição.

O acesso ao Crédito Emergencial é feito de forma gratuita por meio do site da Afeam (www.afeam.am.gov.br) para pessoas físicas e jurídicas. Todo o processo, desde o primeiro acesso ao site, assinatura do contrato e recebimento dos valores, é realizado apenas entre Afeam e cliente.

Para mais informações e tirar dúvidas, a Afeam ressalta a importância de sempre consultar os canais oficiais de comunicação da Agência, como o site institucional e as redes sociais.