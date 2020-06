Agente do Ibama com covid-19 tem socorro negado durante operação no Amazonas

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - A Associação Nacional dos Servidores de Meio Ambiente (ASCEMA), denunciou o Instituto Brasileiro do Meio Ambientes e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na última quarta-feira (24), por ter negado socorro a um agente fiscal durante a operação Garantia de Lei e Ordem, em Apuí, interior do Amazonas.

Se acordo com a associação, o agente teria sentido sintomas do novo coronavírus durante a operação e o diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Coronel Olímpio Ferreira Magalhães, o teria deixado em um hotel, sem estrutura ou atendimento hospitalar. "O helicóptero da operação deixou a região hoje pela manhã e o servidor ficou para trás, sem qualquer garantia de atendimento hospitalar e segurança física. Na última semana, a ASCEMA Nacional enviou uma carta ao presidente do Ibama, Eduardo Bim, denunciando o descaso do órgão em relação à segurança dos servidores diante da pandemia”, diz trecho da denúncia.

De acordo com o Estadão, o agente teve seu resultado confirmado para covid-19 na noite desta quinta-feira (25).

Em nota, o Ibama informou que “com o Exército, disponibilizou a realização de um teste de Covid-19 e ambulância para realizar a transferência do servidor para Porto Velho (RO), mas foram recusados pelo fiscal” e que”as medidas cabíveis para remoção e cuidados estão sendo tomadas”.