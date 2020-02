Pedestre surta e agride agente de trânsito a socos em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso depois de agredir com um soco no rosto um agente de trânsito que trabalhava mas imediações do Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, na manhã desse domingo (23).

Segundo testemunhas, o homem estaria embriagado quando passou perto dos agentes e sem motivos, começou a xingá-los. De repente, ele partiu para cima de um deles e desferiu o soco.

Outro agente tentou interferir na situação, mas acabou caindo. A Polícia Militar foi chamada e rapidamente conseguiu prender o agressor, ele foi levado para uma delegacia e deve responder pelo ato.