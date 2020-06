Atendimento na Fcecon volta ao nível pré-pandemia em Manaus

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) retomou, nesta segunda-feira (15/06), o número diário de consultas anterior à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A partir de hoje, todos os médicos das mais de 20 especialidades da Fundação, que é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), atendem diariamente 16 pacientes previamente agendados.

Durante os primeiros meses de pandemia, a FCecon adotou medidas visando reduzir o fluxo de pessoas, com o objetivo de evitar o contágio do novo coronavírus entre os pacientes oncológicos. Durante dois meses, as consultas ambulatoriais ficaram limitadas a seis pacientes por especialista, por dia, sendo quatro consultas para pacientes de primeira vez. Entre abril e maio, foram realizados mais de 5,4 mil consultas e procedimentos ambulatoriais.

As medidas seguiram orientações de entidades ligadas à oncologia, como o Instituto Nacional de Câncer (Inca) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), como destaca o diretor-presidente da FCecon, Gerson Mourão.

"Adotamos uma série de medidas após os primeiros casos do novo coronavírus em Manaus, entre elas postergar os atendimentos eletivos, como consultas e exames que podiam aguardar um pouco mais. Priorizamos os casos mais urgentes, os pacientes de primeira vez, aqueles que tinham resultado de biópsia para entregar e os que tinham exames já prontos para fazer cirurgia. Todas as medidas seguiram entidades médicas ligadas à oncologia, para não colocar em risco a saúde dos nossos pacientes e dos profissionais", explica Mourão.

Cuidados

"Seguindo as orientações para evitar aglomerações, a gerente do Ambulatório, enfermeira Maura Negreiros, reforça que pacientes em bom estado de saúde e que não necessitem de acompanhantes para se locomover devem entrar sozinhos na FCecon. “Pacientes que necessitem de acompanhantes, como os idosos, crianças ou portadores de necessidades especiais, podem adentrar a unidade acompanhados. Pedimos a compreensão da população para que evite vir até a unidade com acompanhantes quando não houver extrema necessidade", diz Negreiros.

Está mantida a triagem para sintomas gripais, com a aferição de temperatura. As marcações e orientações para distanciamento também permanecem.