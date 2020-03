Hemoam pede para que doações de sangue sejam agendadas

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Manaus/AM - Tomando medidas para evitar aglomerações com objetivo de evitar propagação do novo coronavírus, a Fundação Hospital de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) pede para que seus doadores cadastrados agendem visitas ao hemocentro para manter o estoque de bolsas de sangue. O número de doadores reduziu bastante com as medidas impostas para conter o coronavírus.

Para agendar, o doador só precisa ter cadastro no Hemoam e entrar em contato pelos números (92) 3655-0270 ou 3655-0271, ou ainda pelo site da Fundação (www.hemoam.am.gov.br), clicando na aba “Agende sua doação”.

Mesmo que o candidato não agende, o Hemoam adotou medidas de segurança para evitar a aproximação de pessoas. Para isso, foi criado um ambiente de espera na área externa. Na triagem, as cadeiras estão organizadas com avisos pedindo que os doadores mantenham uma distância mínima de um metro. A área do lanche também está organizada para evitar aglomerações. Os dispensadores de álcool em gel estão sendo constantemente abastecidos e são de fácil acesso ao doador.

Para doar é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar acompanhados dos pais ou responsável legal. É preciso ainda estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 18h, na sede do Hemoam, na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, região centro-sul da capital; ou de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30, na unidade de coleta da Maternidade Ana Braga, na avenida Cosme Ferreira, s/nº, bairro São José, zona leste.