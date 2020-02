Veja data e endereço de mais de 100 bandas e blocos de rua que agitarão o carnaval em Manaus

O Carnaval de Manaus 2020 contará com 110 bandas e blocos de Ruas realizados com o apoio da Prefeitura de Manaus. A folia momesca já inicia neste sábado, 8 de fevereiro, quando cinco bandas ocuparão as ruas da cidade. No domingo, 9, mais quatro bandas realizarão suas festas. O último evento será realizado no dia 15/3, encerrando o carnaval da cidade.

As bandas e blocos contemplados pelo edital nº 10/2019 da Prefeitura de Manaus receberão apoio de palco, som, iluminação, banheiro químico ou equipamentos similares. Esse apoio é garantido pela Lei nº2.214/2017, que regulamenta o Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult).

Veja lista:

08 DE FEVEREIRO - SÁBADO

BANDA DA ANGÉLICA - Centro Social e Cultural Zulândia Pinheiro – Educandos

BLOCO DO PIRÃO - Rua Ferreira Pena, entre Rua Álvaro Maia e Av. Ayrão – Centro

BANDA DA PAZ - Rua Amparo Do Tororó, Bairro Alvorada Ii, Ao Lado Do Csu

BANDA DO CORONEL - Rua Inocêncio De Araujo, Bairro Educandos

6ª BANDA DO JANGADEIRO - Rua Marques De Santa Cruz, Nº 28 – Centro, Em Frente Ao Bar Do Jangadeiro

BANDA IMPRENSA QUE EU GOSTO - Sede do SJP/AM (Praça Santos Dumont, 15, Centro)

09 DE FEVEREIRO - DOMINGO

BANDA DO THÉO 2020 - Rua Ferreira Pena – Centro

BANDA DO GALHARDO - Rua Jardim Botânico Com Padre Severo E Santa Helena -São Jorge

BANDA DO VITÓRIA DO MORRO FUTEBOL CLUBE - Praça 14 De Janeiro

BANDA DO ÁLCOOL - Av. Maués (Entre As Ruas Tefé E Parintins) – Cachoeirinha

15 DE FEVEREIRO - SÁBADO

BANDA DO MAZON - Rua Alagoas, Loteamento Rio Piorini, Colônia Terra Nova

BANDA DA BICA - Rua 10 De Julho, 593 – Centro

BANDA DA DIFUSORA - Av. Eduardo Ribeiro, Nº 369, Centro

BANDA INTERATIVA CONFRARIA DO COLARES - Rua João Alfredo, 267 – São Geraldo

BANDA CARNAVALESCA MAUAZINHO NA FOLIA - Av. Arica, S/N, Bairro Mauazinho

XIV BANDA DO TRACAJÁ -Av. Dublin – Planalto

BANDA DO MARQUINHO - Rua 03, Bairro São José III

BLOCO GAIOLA DAS LOUCAS - Rua Francisco De Queiroz Com Rua 05, Conj. Manda

16 DE FEVEREIRO - DOMINGO

BHANDA DA BAIXA DA ÉGUA - Rua Inocêncio De Araújo, Bairro Educandos

BANDA DO PAPA SOPA 2020 - Rua José Maria Moreno – Parque Dez

BANDA DO MAC NALDO - Av. Sul, Conj. Ajuricaba – Alvorada

BANDA DO BOULEVARD - Av. Boulevard Álvaro Maia - Bairro Praça 14

BANDA DO CASTELO MAUÁ F.C - Rua Islândia, Antiga São José, Mauazinho I

21 DE FEVEREIRO - SEXTA-FEIRA

BANDA AMIGOS DA ONÇA - Rua Avalon – Alvorada 2.

BANDA DO KING - Rua Jardim Botânico (Esquina Com Padre Severo) – São Jorge

BANDA DO MAC NALDO - Av. Sul, Conj. Ajuricaba – Alvorada

22 DE FEVEREIRO - SÁBADO

BANDA DA GETÚLIO 2020 - Av. Getúlio Vargas - Bairro Colônia Antônio Aleixo

BANDA DO JARAQUI - Rua José Paranaguá, Ao Lado Da Praça Da Polícia – Centro

BLOCO AMIGOS DA VITÓRIA RÉGIA - Rua Vitória Régia, 77 – Mauazinho

BLOCO DA JAQUEIRA - Av. Nossa Senhora De Fatima, Bairro Cidade De Deus

BLOCO DO AXERITO - Estacionamento Nilton Lins - Av. Prof. Nilton Lins, 3259 - P. das laranjeiras

BANDA DO BUCHECHA 2020 - Rua 102, Bairro Nova Cidade.

BLOCO DO MALÁRIA - Rua Chico Mendes, Bairro Zumbi 2

BANDA DO GRANDE VITÓRIA - Rua Candido Mariano, 165 – Grande Vitória

DOMINGO – 23 DE FEVEREIRO

BANDA JUVENTUDE ATIVA - Av. Buriti- Bairro Ouro Verde

BlOCO DO EU SOZINHO - ASSINPA - Adrianópolis

BLOCO DAS PIRANHAS - Podium da Arena da Amazônia

BANDA DO JOATAN - Av. L, Entre Ruas 5 E 8, Bairro Alvorada Ii

BANDA DO JT - Av. Tambaqui, S/N – Jorge Teixeira III

BANDA DO MANO 2020 - RUA BRASIL– Nossa Senhora das Graças

BANDA DO PEPETY - Av. “S”, Conjunto Renato Souza Pinto 2, Cidade Nova I

BANDA DO ALHO -Av. Tancredo Neves, S/N, Residencial Eduardo Gomes – Redenção

BLOCO DA MENOPAUSA - Rua 03, Bairro São José Ii, Prox. A Igreja Católica Cristo Rei

BANDA DO BOCAL QUEIMADO - Rua Da Independencia, Prox. Escola Fábio De Lucena, Bairro Nova Esperança II

BANDA DA BELEZA - Rua Icoaraci, S/N – Cidade Nova I

BLOCO DO VIEIRALVES - Rua Pará, Trechos Entre Av. Maceio E Rua Rio Juruá

BANDA AMIGOS DO BÁ - Praça Orlando Pimentel, Entre Av. Arica, Bairro Mauazinho

BANDA DO PIMENTÃO 2020 Rua Jardim Botânico Com Rua Padre Severo – São Jorge

BLOCO DA VOVÓ JUDITE - Rua Professor Carlos Mesquita, Bairro Santa Luzia

BLOCO DAS APERTADAS - Av. Penetração II, Bairro Japiim II

BANDA DOS ASSOMBRADOS - Rua Inácio Guimarães, S/N, Bairro Educandos

BANDA DO CAJUAL - Av. São Pedro , Com Rua São José, Morro Da Liberdade

G. R. S. JOVENS LIVRES DO BAIRRO DA CACHORRINHA -Rua Ajuricaba, 984 – Cachoeirinha

7º BLOCO DOS INCUBADOS - Av. Alecrim, João Paulo 2ª Etapa

BANDA DO OVO AZUL - Rua Ipixuna, Parque Residencial Prosamim Do Mestre Chico I

CARNAVAL VIDA ALEGRE - Rua Paraguaçu, Bairro Vila Da Prata

BANDA DO CAXANGÁ 2020 - Rua Cândido Mariano - Centro

BLOCO DOS INFIÉIS - Rua Comendador Jg Araújo – Santo Antônio

BANDA DO CONJUNTO SANTOS DUMONT - Alameda Santos Dumont – Bairro Da Paz

BANDA DA DUQUESA DA 14 - Rua Duque De Caxias, Nº 1665, Bairro Praça 14 De Janeiro

24 DE FEVEREIRO

BLOCO DO CALDEIRA - Av. José Clemente, Esquina Com Rua Lobo D'Almada – Centro

BANDA GERAÇÃO 80 DA 14 - Rua Afonso Pena - Praça 14

BANDA DOS FOFOS - Beco Benjamim Constant, Bairro Petrópolis

BANDA IMPÉRIO DO MAUÁ - Av. Arica, S/N, Antiga Rua Rio Negro, Bairro Mauazinho

XI VERSÃO DA BANDA AMIGOS DO MORRO DA LIBERDADE - Av. São Pedro - Morro Da Liberdade

BANDA DO GIGANTE 2020 - Rua Engenheiro Vilar Fiusa Da Câmara, Bairro São José I

CARNATRONIC - Csu Do Pq 10, Av. Perimetral, Nº 22, Parque 10 De Novembro

BANDA COMO QUE CAÍ - Rua Henrique Archer Pinto, Nº 123, Bairro Santa Luzia

10ª BANDA VEIO PRA FICAR -Ria 01, Comunidade Mundo Novo – Cidade Nova I

BANDA DO RIBEIRO JÚNIOR - Av “I”, Conjunto Habitacional Ribeiro Júnior – Cidade Nova I

BANDA DA MAMA - Av. Maués (Entre As Avenidas Tefé E Itacoatiara) – Cachoeirinha

BLOCO DO MADRUGA - Cca Santa Etelvina – Rua Luiz Otávio, S/N – Santa Etelvina

BANDA DA 5 - Rua 05 De Setembro, Nº 574, Bairro São Raimundo

25 DE FEVEREIRO

BANDA DAS CABRITAS - Rua Jardim Botânico, Esquina Com Padre Severo – São Jorge

GALO DE MANAUS 2020 - Sambodromo De Manaus, Av. Pedro Teixeira, 2565 – Dom Pedro

BLOCO SIRI QUER PAU - Rua São Vicente De Paula, Bairro São Raimundo

BLOCO DO BOCAL QUEIMADO - ARMADO MENDES - Avenida P - Bairro Armando Mendes

BLOCO DO P10 - Estacionamento Da Universidade Uninilton Lins, Parque Das Laranjeiras

BANDA DO PEDRINHO 2020 - Rua Padre Agostinho Caballero Martin, Bairro Compensa I

BANDA DO COPO CHEIO -Rua Cremosa, Bairro Alvorada Ii

BANDA DO BIN LADEN - Rua 26 De Agosto – Riacho Doce II – Cidade Nova I

BANDA DA REDENÇÃO – A ORIGINAL - Rua Gurupi, S/N – Redenção

BANDA DA SARITA - Av. Nossa Senhora De Fátima, Cidade De Deus

26ª CARNAFOLIA DA COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO - Rua Padre Mario, Colônia Antônio Aleixo

BLOCO PARÁMANAUS- Av. Tambaqui, Jorge Teixeira 3ª Etapa, Nº 370, Prox. Igreja Católica Nossa Senhora De Nazaré

BLOCO DOS BORÓS - RUA M1º DE JUNHO, S/N – ZUMBI DOS PALMARES

BLOCO DAS BUNDAS INCUBADAS DA BOCA DO EMBOCA - Rua Universal, Bairro Educandos

29º BANDA DO JACARÉ - Av. B, Nº 27, Entre Ruas 07 E Paraú, Bairro Alvorada I

BLOCO AMIGOS DA AV. ARACY -Rua Paço Real, Bairro Japiim I, Prox. Feira Do 40

BANDA BIZORGAY Av. Penetração I, Conjunto Canaranas, Bairro Cidade Nova

BLOCO AS VIRGENS DO GRANDE VITÓRIA - Rua Paraíso, 234 – Grande Vitória

BLOCO DO CASTANHEIRA - Rua Penetração, Bairro Castanheira

BLOCO DAS BISTECAS 2020 - Rua 11, Bairro São José Ii

5ª BANDA DA CASTELO - Trecho Da Rua Castelo Branco, Bairro Compensa 2

BANDA DO 5 ESTRELA - Av. Getulio Vargas

BLOCO DAS ENCANTADAS - Rua Topázio, Bairro Nova Floresta

29 DE FEVEREIRO

11ª FLAJORGE NA FOLIA - Rua Edson Estanislau Afonso – São Jorge

BANDA PATRÕES DA ELYTE - Rua Japiim Esquina Com A Piricaca, Bairro Cidade De Deus

BLOCO DO LITRÃO - Rua 10 De Julho, Compensa I

14º BLOCO DO FEIJÃO DO BAIRRO ZUMBI III- Rua Bom Jesus, Bairro Zumbi III

BLOCO AMIGOS DA ZUILA - Rua Mayoruna – Bairro Alvorada Ii

8ª BANDA SÓ FULEIROS - Rua 59, Núcleo 04, Bairro Cidade Nova 2

22 a 25 DE FEVEREIRO

39º CARNAVAL DE EDUCANDOS - Rua Boulevard Rio Negro, Entre Ruas Inocêncio De Araujo E Amâncio Da Miranda, Bairro Educandos

23 a 25 DE FEVEREIRO

27º MARANATHA (CARNAVAL CRISTÃO) 2020

Arena Amadeu Teixeira, Rua Lóris Clodovil, S/N, Bairro Flores

01 DE MARÇO

BANDA DO PANGARÉ GAIATO E ENXIRIDO - Av. Leopoldo Peres – Educandos

07 de MARÇO

BANDA 13 DE MAIO - Rua Marechal Deodoro, Bairro Colônia Oliveira Machado

BANDA DO BAR DO FLAMENGO - Rua Da Estanave – Compensa II

BLOCO TIRA RESSACA VAI QUE COLA 2020 - Rua Santa Inês, Zumbi Dos Palmares II

BLOCO DAS PODEROSAS - Rua São Pedro - Crespo

BANDA DOS SAPEKAS - Rua Canário, Nº 77, Cidade De Deus, Prox. A Igreja Unidos Do Brasil

08 DE MARÇO

BANDA DO KIBARATO - Rua Penetração II – São José II

BLOCO NA RUA 2020 - Av. Eduardo Ribeiro – Centro

14 DE MARÇO

BANDA DA RUA SANTA ISABEL – Rua Rubídio – Vila Da Prata (Próximo À Semmas)

TIRA RESSACA ROSAS DA NOITE - Rua Atletico Paranaense, S/N, Bairro Cidade De Deus

BLOCO DOM DA ZUEIRA -Av. 17 De Março – Santa Etelvina

15 DE MARÇO

BLOCO DO MANDRAKE 6 - Rua José Clemente – Centro