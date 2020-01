Últimos dias para participar do Workshop com mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira

Manaus/AM - “Elegância, sutileza e amor ao pavilhão”, assim define o mestre-sala da GRES Estação Primeira de Mangueira, Matheus Oliverio, que ao lado de Squel Jorgea, sua parceira porta-bandeira, falam sobre o workshop que ministrarão em Manaus, nos próximos dias 25 e 26 de janeiro.

As aulas expositivas e presencial acontecem na quadra do GRES Vitória Régia (rua Emílio Moreira, s/n, Praça 14), das 14h às 17h. O investimento pode ser individual com o custo de R$ 150,00 ou para casal que será de R$ 250,00 e podem ser parceladas em até 2x. As últimas vagas podem ser efetivadas através do whatsapp (92) 99193-5257.

Com 18 anos de atividades, Matheus explica que para este curso, eles irão realizar aulas interativas onde levarão em consideração o bailado, elegância e a sutileza. “O primeiro dia vamos fazer trocas de experiências. Queremos que o no público tenha a coincidência que o posto traz. Vamos também falar sobre a história e a importância da harmonia entre o casal”, conta ele.

Para o segundo dia, eles irão fazer aulas prática com lapidação de movimentos e também emoções. “No curso é importante o casal ter leveza e para isso vamos fazer uma aula mais interativa, além de limpar movimentos, vamos também trabalhar as emoções. Porque antes de tudo, o casal deve demostrar amor ao pavilhão que defende e apresenta”, conclui.