Último Bar do Maykinho terá festa especial nesta segunda

Manaus/AM - O Pé de Serra do Gargalo de hoje, segunda-feira (23), vai ser pra lá de especial. Maykon Alvarenga, vocalista da 'Feras do Forró' vai comandar a última edição do ano de seu “Bar do Maykinho”. Nesse show exclusivo, o cantor interpreta grandes sucessos (atuais e antigos) em ritmo de Xote. A festa, que começa às 18h, terá ainda a presença dos grupos Forró D'Saidera, Forró Show e Gang do Forró. A casa está localizada na Av. Rio Branco, nº12, no Vieiralves.

A primeira edição do projeto ocorreu em junho de 2009. Na época, o cantor Maykinho ainda era integrante da primeira formação da "Feras do Forró", onde ficou por nove anos e retornou em 2018. O show, já gerou diversos CD’S e DVD’s gravados ao vivo (o último foi gravado em maio, e contou com a participação de vários artistas locais e até nacionais como a dupla Vavá & Márcio).

Na apresentação dessa noite, Maykinho e sua parceira Andreza Andrade vão mesclar hits atuais do sertanejo com clássicos que fizeram sucesso na década de 90. "Infarto", "Solteiro não trai", "La belle de Jour", "Morango do nordeste" e a nova música de trabalho, "Bota um crédito de 10" estão confirmadas no repertório.