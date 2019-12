Tom Cleber fará show exclusivo em Manaus na véspera de Natal

Manaus/AM - Se você procura curtir um show intimista e nostálgico, na véspera de Natal (24), o Chapéu Goiano será o seu lugar. Em única apresentação, Tom Cleber, sobe ao palco da casa localizada na Rua João Câmara, nº 941, Novo Aleixo. E ele não estará sozinho: os cantores Marcos Ariggó e Afonso Cearense também vão animar o "Natal exclusivo" que começa às 22h. O ingresso para a pista vai custar R$ 30. Já o camarote open bar, com vista privilegiada e bebidas liberadas até ás 04h da manhã, estará disponível pelo valor de R$ 60.

Jales Goiano, proprietário do espaço, conta como surgiu a ideia de convidar o artista. “Em maio do ano passado, tivemos a honra de ter o Tom Cleber fazendo um show especial aqui [Boteco do Tom]. Foi recorde de público e ele adorou o ambiente e a atmosfera do Chapéu Goiano. A partir disso, foi estreitada uma relação de amizade que resultou nessa oportunidade de recebê-lo oficialmente como nossa atração de Natal” disse.

Nascido no Maranhão, Tom Cleber conquistou o público com sua voz inconfundível e estilo romântico, que embala desde os casais apaixonados aos fãs solteiros. No Chapéu Goiano, ele promete fazer uma mesclagem de músicas autorais e sucessos antigos como “Indecisão”, “Diz coração” e “Saudade”.

O repertório dessa noite, também terá regravações contidas no último álbum lançado pelo cantor, “Boteco do Tom”. Os destaques são as canções “Convite de casamento” da dupla Gian & Giovani; “Tudo que eu queria” que foi sucesso na voz de Wesley Safadão e o clássico de Matogrosso & Mathias, “Tentei te esquecer”.