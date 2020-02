Teatro Amazonas recebe espetáculo musical Frozen

Manaus/Am - O Teatro Amazonas recebe nos dias 21 e 22 de fevereiro o espetáculo musical Frozen, apresentado pela companhia JM Jazz Studio de Dança.

Inspirado na animação da Disney, as apresentações acontecem na sexta-feira (21) às 20h e no sábado (22) às 16h e também às 20h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas, e no site aloingressos.com.br e ainda nos pontos físicos nos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma.