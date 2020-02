Riso tem lugar garantido na programação do fim de semana com Maloca de Palhaços

Manaus/AM - O terceiro módulo do projeto “Maloca de Palhaços” encerra com apresentações gratuitas entre esta quinta-feira, 13/2, e sábado, 15/2, em diferentes pontos do Centro. Realizada pela Fitacrepe Filmes e Artes Cênicas, a iniciativa promove o intercâmbio artístico entre mestres e aprendizes da arte da palhaçaria, de Manaus e de outras regiões do país, por meio de oficinas e espetáculos. O projeto foi contemplado no edital do Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018, da Prefeitura de Manaus, e tem o apoio do Instituto Amazônia e Caminhos da Arte.

Confira a agenda do fim de semana:

”Palhaço de La Mancha” – quinta-feira (13), às 19h, Largo São Sebastião

Em uma cidade na Amazônia, vive uma trupe de palhaços cujas almas são fartas de sonhos, mas uma mixaria de corpos e bens. Pãobolo, Caco, Numadi e Sininho são seus nomes. Ao lerem livros de Miguel de Cervantes, eles acabam se esquecendo de suas atividades cotidianas e perdem o juízo, saindo por aí como artistas de rua e contando a história de um tal Palhaço de La Mancha.

O espetáculo da Cacompanhia, de Manaus, tem direção de Jhon Weiner de Castro e elenco formado por Francine Marie, Jean Palladino, Richard Harts e Stephane Bacelar. Eles acabam de participar do 15º Feverestival, realizado em Campinas.

”Bom apetite” – sexta-feira (14), às 20h, Teatro da Instalação

Neste espetáculo da cia. Casa do Palhaço, de Florianópolis (SC), o ator espanhol Pepe Nuñez faz um mergulho na arte do ator cômico. Reelaborando cenas e situações clássicas dos cômicos populares e usando recursos da tradição cômico-circense, esse palhaço com nariz vermelho e um estilo franco e descontraído convida o público a participar ativamente das cenas, compartilhando sempre o lado ridículo e inocente do ser humano. No “cardápio” da peça tem música, mágica, malabarismo, jogos coletivos e, naturalmente, muito humor.

”ClownBARÉ” – sábado (15), às 18h, Caminhos da Arte

O espetáculo de cenas curtas ao estilo dos cabarés circenses reunirá participantes da oficina de iniciação à arte da palhaçaria ministrada pelo artista Pepe Nuñez. A atividade é forma de os alunos exercitarem o que foi aprendido ao longo da formação.