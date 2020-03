Revelação do jazz brasileiro, Amaro Freitas faz show no Teatro Amazonas

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - O pianista e compositor Amaro Freitas, uma das grandes revelações do jazz brasileiro, se apresenta pela primeira vez em Manaus, com o show de turnê do álbum “Rasif, no Teatro Amazonas, na próxima terça-feira (10/03), às 20h. O músico pernambucano também realiza uma oficina sobre jazz autoral, na segunda-feira (09/03), no Palácio da Justiça. Os eventos têm entrada gratuita.

Influenciado pelo mestre do frevo Capiba, por Moacir Santos, Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti, mas também pelas grandes referências do piano jazz, como Thelonious Monk, Keith Jarrett ou Chick Corea, Amaro Freitas, para além do sempre predominante samba jazz, volta-se para a cultura nordestina e traduz frevo, baião, maracatu, ciranda e maxixe para a linguagem do jazz.

“Rasif” é o disco mais recente de Amaro, que estreou em 2016, com o álbum “Sangue Negro”, conquistando a crítica de imediato, além do Prêmio MIMO Instrumental. O seu último álbum confirma a inventividade do seu trabalho. Contratado pelo selo londrino Far Out, o pianista já se apresentou em importantes clubes de jazz e festivais, dentre eles: Bari in Jazz e Grado Jazz (Itália), Unterfahrt Jazz Club (Munique), Casa da Música (Porto) e nas respeitadas Ronnie Scott’s (Londres) e Dizzy’s Jazz Club (Nova Iorque).

Oficina

Na próxima segunda-feira, a partir das 14h, no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro, zona sul), Amaro Freitas ministra a oficina gratuita “O Jazz Autoral no Mercado da Música”, que será voltada para as temáticas que envolvem produção musical, gestão de carreira, visão de mercado e relação com gravadoras. Em um segundo momento, Freitas compartilhará um pouco do seu processo criativo, voltado especialmente para o jazz e música instrumental, promovendo um estudo de caso, com a colaboração do público e de trabalhos recentes.

A oficina é voltada para músicos, estudantes, pesquisadores e praticantes em geral, tendo como objetivo promover intercâmbio de conhecimento, networking e fortalecimento da rede artística local através de compartilhamento de práticas em música autoral.

As inscrições poderão ser realizadas no local, no dia do evento, com recomendação de chegar 30 minutos antes do início da oficina. Para participar, basta levar o RG e o CPF. As vagas são limitadas.