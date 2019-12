Réveillon Ao Vivo e a Cores e Pump White vão sacudir Arena da Amazônia

Manaus/AM - Essa virada de ano promete ficar para a história com o Réveillon Ao Vivo e a Cores + Pump White. O evento acontece no dia 31 na Arena da Amazônia.

Serão dois palcos em uma só noite trazendo uma experiência maravilhosa com atrações nacionais e locais. MC Neguinho do ITR, Uendel Pinheiro, John Veiga, Forró Ideal, Prata Filho, Hashtag 3, Rafa Militão, DJ Sia, Vai Garatão, Beowulf, Tom, Flakke, e Thales Dumbra são as atrações da festa.

Os pontos de vendas dos ingressos são: Mr. Cheney do Manauara Shopping, Casa do Eletricista (no Centro), Di Caputti (no Mundi), E-Life Academia (no Vieiralves), lojas Calvin Klein do Manauara e Amazonas Shopping, MG Surf do Sumaúma Park Shopping e Shopping Grande Circular, e o site ingressofly.com.