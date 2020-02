Rainha Gay do Carnaval de Manaus será escolhida neste sábado

Manaus/AM - A eleição para a escolha da Rainha Gay do Carnaval 2020 de Manaus acontece neste sábado (15). A 46° Edição do concurso começa a partir das 21h, no Salão dos Espelhos do Atlético Rio Negro Clube (rua Epaminondas, Centro).

Coordenado por Bosco Fonseca, a rainha gay vai integrar a côrte carnavalesca que se apresenta neste Carnaval. A rainha será escolhida pelo público e pelos jurados presentes no evento. Além da eleição, o evento conta com show de drags e performances, a apresentação de Brenda Lamask, DJs e a bateria da escola de samba Presidente Vargas.

Segundo Bosco Fonseca, a escolha já faz parte do calendário da cidade. “Há quarenta anos realizamos esta festa. Ela já faz parte do calendário da cidade, e é uma forma de fazer política afirmativa ao segmento”, conclui o coordenador.