Programação de férias tem início no Parque da Criança; confira as atividades

Manaus/AM - A programação de férias realizada pela Prefeitura de Manaus no parque Cidade da Criança, Aleixo, zona Centro-Sul, teve início nesta sexta-feira, 10/1. A criançada brincou e se divertiu com as atividades especiais, que seguem até o final do mês. O horário de funcionamento, nesse período, será de 8h às 18h e as atividades começam a partir das 14h.

A programação da primeira semana já está confirmada e promete envolver os pequenos com contações de histórias, karaokê, pintura facial, oficinas, Just Dance, jogo de mímica, brincadeiras de rua, jogos lúdicos, tênis de mesa, pula-pula, entre outros. Novas atividades serão incluídas na programação durante as semanas.

“Mais uma edição da nossa colônia de férias. A diversão começa aqui no parque da Criança. A Prefeitura de Manaus todos os anos prepara esse momento especial para as crianças se divertirem com a família e viverem momentos de lazer e de diversão. O parque é um lugar muito atrativo porque parece um quintal e as crianças se sentem à vontade”, declarou a coordenadora do parque, Socorro Andrade.

Ao lado dos irmãos e primos, Douglas Santos brincava e se divertia com a programação especial de férias. “Eu acho que o parque tem muita educação, muita diversão e muita atração. Gosto de brincar aqui. Gosto de ler livros e de correr, brincar e estudar”, disse.

Já o aposentado Edimir Vieira resolveu proporcionar um dia de lazer para os dois netos. “O parque é uma opção muito boa, tem muitas instalações boas para as crianças. Estou aqui com os meus dois netos e com minha esposa desde a manhã. E está sendo maravilhosa essa experiência com eles”, destacou.

Confira a programação completa

Dia 11 (sábado)

15h às 16h - Pintura facial

16h às 17h - Contação de histórias e oficina de origami

17h às 18h - Jogo de mímica

18h às 19h – Just Dance

Dia 12 (domingo)

16h às 17h – Contação de histórias e oficina de colagem

17h às 18h - Karaokê

18h às 19h - Brincadeiras de rua

Dias 14 e 16 (terça e quinta-feira)

14h às 15h - Pintura facial

15h às 16h - Contação de histórias e oficina de origami

16h às 17h - Oficina literária

17h às 18h- Jogo de mímica

Dias 15 e 17 (quarta e sexta-feira)

14h às 15h - Contação de histórias e oficina de colagem

15h as 16h - Karaokê

16h às 17h - Brincadeiras de rua

17h às 18h - Just Dance