Prefeitura convoca classificados do Edital Concurso-Prêmio Manaus Conexões Culturais 2019

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus publicou na edição 4.744 do Diário Oficial do Município (DOM), de 19/12, o aviso de convocação dos classificados no Edital Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019. Os proponentes dos 77 projetos contemplados têm até 6/1 para a entrega das documentações na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), avenida André Araújo, Aleixo.

Os documentos exigidos no edital nº 007/19 devem ser entregues no setor de Protocolo da Manauscult, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, durante o período de 10 dias úteis a contar da data de publicação do aviso de convocação.

Os proponentes que não entregarem a documentação completa, exigida no item 10, dentro do prazo e que não comparecerem para assinatura do Termo de Concessão do Apoio Financeiro, perderão o direito ao prêmio. Neste caso, os projetos que foram aprovados como suplentes serão convocados, de acordo com a ordem de classificação dos mesmos.

Após o prazo de convocação, será homologado o resultado final do edital, para a liberação do recurso. O resultado e o aviso de convocação também estão disponíveis no portal vivamanaus.com ou diretamente no link.

Classificados

Conforme o edital, até 103 projetos poderiam ser contemplados, com um total de investimento de R$ 3 milhões. Como foram classificados 70 projetos, o valor restante será remanejado para sete projetos suplementes, em conformidade com o subitem 6.6 e considerando ainda o disposto no Artigo 10 e parágrafo único do decreto Nº 4.047, de 3 de abril de 2018, o qual regulamenta a Lei nº 2.214, de 4 de abril de 2017, que instituiu o Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult). Dessa forma, os 77 projetos resultam em R$ 2.980.000,00.