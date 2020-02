Personagens de cinema marcam concurso de fantasia do parque da Criança

Manaus/Am - A tradição de se fantasiar no período carnavalesco esteve em alta neste domingo, 16/2, durante o concurso de fantasia realizado pela Prefeitura de Manaus, para mais de 2 mil pessoas, no parque Cidade da Criança, bairro Aleixo. Com o tema “Era uma vez no cinema”, a criançada de 0 a 12 anos reviveu personagens de sucesso de filmes hollywoodianos.

O tapete vermelho do “Oscar” infantil esteve estendido para os pequenos desfilarem fantasiados de Mulher Maravilha, Capitão América, Elsa, entre outros personagens. A criatividade era item importante para avaliação das fantasias, como destaca a coordenadora do parque da Criança, Socorro Andrade.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do concurso de fantasia no parque da Criança. A criatividade esteve em alta e as melhores fantasias foram vencedoras e receberam prêmios”, disse, em seguida convidando o público para o bailinho de Carnaval no próximo sábado, 22/2. “O nosso bailinho já é uma tradição. Uma opção de folia para a criançada se divertir com suas famílias. Esperamos um bom público para pular Carnaval junto com a gente”.

A programação que teve início no sábado, 15/2, contou com atividades temáticas sobre a festa momesca. Oficina carnavalesca, bingo educativo, cenas de cinema, caça ao tesouro, tirolesa, show musical, vitrine viva, além do concurso de fantasias que premiou com brinquedos as melhores fantasias entre meninos e meninas de 0 a 12 anos.

Produzida com maquiagem e papelão, Isabelli Araújo, 10, foi a vencedora pelas meninas ao se vestir de “Edward mãos de tesoura”. "Eu assisti o filme e fiquei encantada com o Edward. Ele é um dos meus personagens favoritos. Fiquei feliz em ter sido escolhida como melhor fantasia", contou enquanto chorava.

Já pelos meninos, a força negra venceu. Arthur de Oliveira, 9, fantasiado de Darth Vader convenceu os jurados como melhor fantasia. "Não acreditei que iria vencer. Fiquei pasmo quando soube que venci. Sou fã de Star Wars e Darth Vader e Yoda são meus personagens favoritos", disse.

Campanha

A programação de Carnaval infantil do parque contou ainda com ação da campanha municipal de combate ao abuso, exploração e trabalho infantil, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com o Fundo Manaus Solidária, além do Juizado da Infância e da Juventude, Conselhos Tutelares e sociedade civil.

"Essa campanha tem o intuito de informar a população. Existe uma rede de proteção à criança e ao adolescente onde a população pode participar denunciando qualquer tipo de abuso e exploração sexual ou de trabalho infantil", explicou Felipe Abrahim, advogado na Semasc.