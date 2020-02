Pé de serra elétrico vai sacudir Carnaval dos forrozeiros nesta segunda

Manaus/AM - A folia de carnaval continua hoje, segunda - feira (24), no Gargalo, que fica na Av. Rio Branco, nº12, no Vieiralves. Os forrozeiros de carteirinha vão poder curtir um pé de serra 'elétrico', com as atrações mais pedidas pelo público. O cantor André Brasil e as bandas Gang do Forró, Guto Lima e Forró Peneirado vão agitar os foliões, a partir das 18h.

A banda Forró Peneirado, que completou 4 anos de história na semana passada, vão iniciar a festa em clima de aniversário. Almeidinha Silva e Douglas Portela vão fazer a galera cair na folia com os maiores sucessos da banda e clássicos do Axé music, samba e sertanejo, tocadas com sanfona, zabumba e triângulo.

“Como a festa acontece em plena segunda gorda de carnaval, o repertório das bandas vai ser bem eclético para agradar a todos que já frequentam o nosso pé de serra e pra quem vai se divertir lá pela primeira vez. Os hits desse ano que estão na boca da galera não vão faltar. Vai ser diversão do ínicio ao fim”, revelou o organizador e proprietário da casa, Wilson Monteiro.