Parque Cidade da Criança tem concurso de fantasia em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realiza neste final de semana, 15 e 16/2, no parque Cidade da Criança, bairro Aleixo, zona Centro-Sul, atividades temáticas sobre o Carnaval. No domingo, haverá concurso de fantasia com o tema “Era uma vez no cinema”, destinado para crianças de 0 a 12 anos, das 14h às 20h.

Serão realizados também uma oficina carnavalesca, bingo educativo, cenas de cinema, caça ao tesouro, tirolesa, show musical e vitrine viva. Diferente dos últimos anos, o tradicional bailinho será realizado em pleno final de semana de Carnaval, no dia 23/2.