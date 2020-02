Parasita: Vencedor do Oscar ganha sessão no Cine Casarão

Manaus/AM - O longa sul-coreano "Parasita", de Bong Joon-ho, ganhador do Oscar de melhor filme, ganha sessão no Cine Casarão (rua Barroso, 279, Centro). O filme fica em cartaz, excepcionalmente, nesta quarta-feira (12), às 18h30. Os ingressos custam R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira).

“Parasita”, conta a história de uma família pobre de golpistas que se infiltra na casa de uma família rica. De Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

O longa foi a primeira produção de língua não inglesa a vencer o principal prêmio do Oscar até 2020. Ao todo, Parasita venceu em quatro das seis categorias que foi indicado: além de melhor filme, recebeu de melhor filme internacional, melhor direção para Bong Joon Ho e, ainda, melhor roteiro original.