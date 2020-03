Orquestra de Violões vai misturar músicas regionais com trilhas de séries e filmes

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - A Orquestra de Violões do Amazonas apresenta, nesta quarta-feira (11), o concerto “Ovam Mix”, com repertório que reúne músicas regionais e trilhas sonoras de filmes. O evento acontece no Teatro Amazonas, às 20h, com entrada gratuita e classificação livre. No repertório estão os temas de séries e filmes como “Game of Thrones” e “Piratas do Caribe”; e sucessos de artistas regionais como “Tomando Tacacá”, de Jerê, “Curió do Bico Doce”, de Gonzaga Blantez, e “A Yara”, de Pedro Amorim.

De acordo com Davi Nunes, regente da Ovam, o projeto faz uma mistura de concertos temáticos.

“Reunimos nessa apresentação repertórios de espetáculos que realizamos ao longo desses 20 anos, como ‘Movie Score’, com trilhas sonoras de filmes e séries; temos o regional, com músicas selecionadas da série de espetáculos ‘Regional 1, 2 e 3’; temos também músicas dos espetáculos de MPB e líricos, estamos fazendo uma mescla”, comenta.

O maestro afirma ainda que “Ovam Mix” mostra toda a versatilidade do instrumento e da orquestra.

“Essa mistura é importante porque mostra a performance da Orquestra de Violões de fazer e apresentar qualquer tipo de repertório, do erudito ao popular. O violão tem essa possibilidade, pois é um instrumento versátil, popular, que todos conhecem e gostam”, pontua.

O “Ovam Mix” será reapresentado na quinta-feira (12/03), às 19h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro), também com acesso gratuito.

Repertório

“Game of Thrones” – Ramin Djawadi

“Piratas do Caribe” – Hans Zimmer

“The Walking Dead” – Bear McCreary

“Bohemian Rhapsody” – Queen

“Estação Barueri” – Sebastião Tapajós

“Tomando Tacacá” – Jerê

“A Yara” – Pedro Amorim

“Sonho Idílico” – Pedro Amorim

“Marambaia Chegou” – Gonzaga Blantez

“Curió do Bico Doce” – Gonzaga Blantez

“Caminhos do Rio” – Natacha Andrade

“Filho da Natureza” – Emerson Maia

“Les Filles de Cadix” – Leo Delibes

“O que é? O que é?” – Gonzaguinha