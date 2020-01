Oficinas do ‘Tô de Férias na Cultura’ continuam nesta semana; confira programação

Manaus/Am - As oficinas da segunda temporada do “Tô de Férias na Cultura”, programação realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, continuam nesta semana com temáticas como literatura e fotografia. As inscrições são presenciais e gratuitas, mas a recomendação é que os interessados cheguem, pelo menos, 30 minutos antes de cada ação. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável para participar.

Trabalho lúdico - Com vagas para esta quinta-feira (23/01) e sexta-feira (24/01), das 14h às 17h, o Centro Cultural Usina Chaminé (av. Manaus Moderna, Centro) terá a oficina “Brincando com os elementos da natureza”, que desenvolverá trabalhos artísticos e lúdicos com materiais como sementes, folhas, conchas, flores e gravetos. Podem participar crianças entre 6 e 12 anos.

A atividade será ministrada pela professora, poetisa e artista visual Priscila Pinto, que explica que o objetivo é ampliar a percepção da criança sobre a relação entre arte e natureza.

“Na parte de introdução da oficina será apresentado um resumo sobre arte e natureza, apresentando artistas e formas de trabalhar com elementos naturais. No decorrer da oficina, algumas imagens e obras serão mostradas como referência para releitura pelas crianças”, adiantou.

A professora ressalta que serão desenvolvidas atividades específicas para a criação de pinturas e esculturas. “Ao final, haverá o momento da experimentação, e cada criança poderá criar livremente. A oficina deverá fluir de maneira lúdica”.

‘Três sentidos no museu’ – Continuando com a programação “Três Sentidos no Museu”, o Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro) receberá a oficina “Prendendo o Tempo”, com a fotógrafa Claudia Higuchi, nesta sexta-feira (24/01), de 13h às 15h30. O objetivo é proporcionar uma atividade educativa e diferenciada nos museus do Palacete. A classificação é a partir de 8 anos.

No dia 31 de janeiro, das 9h às 11h, será realizada a última edição do “Três Sentidos no Museu” no local, com a atividade “Novolhar na Pinacoteca”, que desenvolverá uma oficina de desenho e pintura para crianças.

Biblioteca Pública - Também nesta sexta-feira (24/01), a Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, 57, Centro) terá a oficina “O uso das tecnologias para a criação de textos criativos”, das 15h às 16h.

Destinada a escritores iniciantes ou jovens que desejem exercitar a arte da escrita, a oficina apresenta algumas ferramentas digitais que podem ajudar o participante a publicar seus primeiros textos, a divulgá-los entre leitores e até mesmo usá-los como fonte de renda.

A oficina será ministrada por Tammy Rosas e Jan Santos, fundadores do Clubinho da Madrugada e profissionais que atuam na área de escrita e literatura na cidade de Manaus. A classificação é para 12 anos.

Confira todas as atividades:

De 23/1 a 24/01 (quinta e sexta-feira)

Das 13h às 17h

Oficina “Brincando com os elementos da natureza” – Produção de obras de arte e produtos com materiais como sementes, folhas e flores

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Centro Cultural Usina Chaminé, na avenida Manaus Moderna, Centro

Classificação: entre 6 e 12 anos

Dia 24/01 (sexta-feira)

Das 13h às 15h30

“Prendendo o Tempo – Três Sentidos no Museu” – Visita guiada para crianças aos museus do Palacete Provincial e oficina fotográfica

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, Centro

Classificação: A partir de 8 anos

Dia 24/01 (sexta-feira)

Das 15h às 16h

“O uso das tecnologias para a criação de textos criativos”, com o Clubinho da Madrugada – Oficina

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Biblioteca Pública do Amazonas, rua Barroso, 57, Centro

Classificação: 12 anos

Dias 24/01, 25/01 e 26/01 (sexta, sábado e domingo)

Das 17h às 20h

Oficina de Produção de Lambe-Lambe

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Galeria do Largo, Largo de São Sebastião, Centro

Classificação: 16 anos

Dia 31/01 (sexta-feira)

Das 9h às 11h

“Novolhar na Pinacoteca – Três Sentidos no Museu” – Visita guiada para crianças aos museus do Palacete Provincial e oficina de desenho e pintura

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, Centro

Classificação: A partir de 8 anos