Oficinas de férias com programação gratuita começam nesta terça

Manaus/AM - A segunda temporada do “Tô de Férias na Cultura”, programação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, oferece oficinas gratuitas para toda a família a partir desta terça-feira (14/01). As inscrições são presenciais, com a recomendação de chegada, pelo menos, 30 minutos antes de cada ação. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável para participar. Confira detalhes da programação.

Cinema – Nesta terça (14/01), a primeira oficina é a “Cine Bolso”, que ensinará sobre produção de curtas-metragens com o celular, no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro). A oficina vai até sexta-feira (17/01), das 14h às 17h, e terá uma segunda edição a ser realizada de 21 a 24 de janeiro, nos mesmos horário e local. A classificação é a partir de 14 anos.

O diretor, roteirista e gerente do Cineclube de Arte, do Departamento de Difusão Cultural da secretaria, Márcio Nascimento, ministrará a oficina. Ele diz que o objetivo é incentivar este tipo de produção audiovisual com uso de um equipamento acessível como o celular. As aulas abordarão desde o surgimento e teorias do cinema, até atividades práticas. Ao final, os alunos produzirão curtas, além de aprender sobre montagem e edição.

“O intuito é estimular iniciantes que nunca tiveram contato com a Sétima Arte. Com isso em mente, visando a utilização de celulares, estamos abrindo essa janela, que une a facilidade de aproveitar um aparelho acessível, para ministrar as técnicas usadas nas produções cinematográfica”, ressalta.

Papercraft’ – De quarta (15/01) até sexta-feira (17/01), das 14h às 17h, também no Palácio da Justiça, será ministrada a oficina “Montando a cidade de Manaus com Papercraft”, que consiste na montagem de ícones arquitetônicos da capital por meio do método de construção de objetos tridimensionais com papel. A recomendação é para crianças a partir de 10 anos.

O oficineiro será o arquiteto e designer Carlos Melo, que falará sobre técnicas de papercraft, figuras geométricas e evolução da arte, e auxiliará na construção de monumentos históricos escolhidos pelos alunos. “A oficina tem esse objetivo de despertar o interesse do aluno em conhecer e preservar nossos prédios históricos, além de ter esse primeiro contato com papercraft”, detalha.

‘Três sentidos no museu’ - Ainda nesta semana, o Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro) recebe a programação “Três Sentidos no Museu”, atividade educativa e diferenciada para grupos de crianças nos museus, além de oficinas de fotografia e pintura. Nesta sexta (17/01), das 9h às 11h, acontece “Som no Museu – Três sentidos no museu”, que terá uma experiência auditiva com equipamentos como vitrola, vinil e fita k7, com a DJ Naty Veiga. A classificação é a partir de 8 anos.

Em janeiro, “Três Sentidos no Museu” ainda terá as edições “Prendendo o Tempo”, com uma oficina fotográfica (24/01, das 13h às 15h30); e “Cores no Museu” (31/01, das 9h às 11h), todas no Palacete Provincial.

Programação – Do dia 22 ao dia 24/01, das 14h às 17h, o Centro Cultural Usina Chaminé (av. Manaus Moderna, Centro), terá a oficina “Brincando com os elementos da natureza”, que ensinará a produção de obras de arte e produtos com materiais como sementes, folhas e flores. Podem participar crianças a partir de 4 anos.

A programação ainda inclui oficinas na Biblioteca Pública do Amazonas e Galeria do Largo. As vagas são limitadas.

Confira todas as ações:

De 14 a 17/01 (terça a sexta-feira)

De 21 a 24/01 (terça a sexta-feira)

Das 14h às 17h

Oficina Cinebolso – Produção de curtas com uso de celular

Inscrições: Gratuitas, na hora do evento

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Classificação: A partir de 14 anos

De 15 a 17/01 (quarta a sexta-feira)

Das 14h às 17h

Oficina Montando a Cidade de Manaus com PaperCraft, com Carlos Melo

Inscrições: Gratuitas, na hora do evento

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Classificação: A partir de 10 anos

Dia 17/01 (sexta-feira)

Das 9h às 11h

“Som no Museu – Três sentidos no museu” – Visita guiada para crianças aos museus do Palacete Provincial e uma experiência auditiva com equipamentos como vitrola, vinil e fita k7

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, Centro

Classificação: A partir de 8 anos

De 22 a 24/01 (quarta a sexta-feira)

Das 13h às 17h

Oficina “Brincando com os elementos da natureza” – Produção de obras de arte e produtos com materiais como sementes, folhas e flores

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Centro Cultural Usina Chaminé, na avenida Manaus Moderna, Centro

Classificação: A partir de 4 anos

Dia 24/01 (sexta-feira)

Das 13h às 15h30

“Prendendo o Tempo – Os Três Sentidos no Museu” – Visita guiada para crianças aos museus do Palacete Provincial e oficina fotográfica

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, Centro

Classificação: A partir de 8 anos

Dia 24/01 (sexta-feira)

Das 15h às 16h

“O uso das tecnologias para a criação de textos criativos”, com o Clubinho da Madrugada – Oficina

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Biblioteca Pública do Amazonas, rua Barroso, 57, Centro

Classificação: Livre

Dia 25/01 e 26/01 (sábado e domingo)

Das 17h às 20h

Oficina de Produção de Lambe-Lambe

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Galeria do Largo, Largo de São Sebastião, Centro

Classificação: Livre

Dia 31/01 (sexta-feira)

Das 9h às 11h

“Novolhar na Pinacoteca – Três Sentidos no Museu” – Visita guiada para crianças aos museus do Palacete Provincial e oficina de desenho e pintura

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, Centro

Classificação: A partir de 8 anos