Neste sábado rei Momo se despede de Manaus com Carnabrega no Roadway

Manaus/AM - Neste sábado, dia 29, o Carnaval de Manaus continua. Desta vez é a 3ª edição do Carnabrega que acontece no porto, no Roadway, a partir das 17h.

A folia de despedida de Momo tem entrada grátis e reúne cantores do brega e de outros gêneros cantados no Norte do País.

Fazem parte do elenco Uendel Pinheiro, Bloco Stone Novo (Márcia Novo + The Stone Ramos), George Japa, Waldo César e DJ Portuga que vão se apresentar nas seis horas de duração do evento.

Com expectativa de levar pelo menos 10 mil pessoas ao Roadway para se despedir do Carnaval 2020, os organizadores do evento, entre eles a cantora Márcia Novo, dizem que até as 20h, os foliões têm entrada gratuita na pista e após esse horário, o valor cobrado será de R$ 10. Já a área VIP, com direito a estacionamento e banheiro exclusivo, bar, front stage está à venda pelo valor de R$ 20.