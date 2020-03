Museu da Amazônia ficará fechado ao público por 15 dias para evitar coronavírus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - Solidários, atendendo às recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Amazonas e do IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus e preocupados com a saúde dos nossos visitantes e funcionários, o Museu da Amazônia permanecerá fechado ao público por 15 dias a partir de quinta-feira, 19 de março. Quarta-feira, 18 de março, tradicionalmente é um dia em que os portões ficam fechados para manutenção interna. “Acreditamos que esta medida possa, mesmo que em pequena escala, contribuir para evitar a acelerada propagação da Covid-19", informou o diretor do Musa, prof. Ennio Candotti.

Antes do fechamento, o Museu da Amazônia já havia adotado protocolos de limpeza e fluxo de pessoas, diminuindo o número de pessoas nas visitas guiadas e restringindo a quantidade de pessoas na visitação da torre de observação. Simultâneo a isso, está sendo feito contato com as escolas que já haviam agendado visitas para o adiamento das atividades.