Mocidade Independente da Raiz é campeã do grupo B

A apuração do grupo A está paralisada por problemas na entrega de documentos

Manaus/AM - O Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Mocidade Independente da Raiz é a campeã do Grupo de Acesso B no Carnaval de Manaus em 2020. Ela teve 177,7 pontos

Escola de samba desceu com o enredo "Amazônia – Encantos e Magia”.

Compõem o Grupo B: Gavião do Parque, Unidos da Coophasa, Império do Meninos Levados, Império do Mauá, Mocidade Independente da Raiz, Mocidade Independente de Ipixuna, Leões do Barão de Aço e Legião de Bamba.

Itens avaliados pelos jurados foram: mestre sala e porta bandeira, bateria, enredo, samba enredo, harmonia, comissão de frente, fantasia, alegorias e adereços e evolução.

Grupo A paralisa apuração

A apuração do Grupo A foi paralisada em virtude de três agremiações (Tradição Leste, Unidos da Cidade Nova e Beija-Flor do Norte) escolas não terem anexado a letra do samba-enredo. As demais escolas optaram por não abrir os envelopes. Os organizadores devem dar solução para o impasse a qual quer momento.