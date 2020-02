Manaus e Itacoatiara estão na agenda de shows de Carnaval de Lorenzo Fortes

Manaus/AM - Com repertório super dançante, o cantor Lorenzo Fortes promete tirar do chão o público que for curtir seus shows durante o Carnaval. Na agenda tem blocos e bandas para todos os gostos. Entre eles, Banda do Dibão, no qual ele grava DVD em Itacoatiara, e Galo de Manaus.

O show foi pensado e ensaiado especialmente para o clima da época. Entre os hits que o cantor promete agitar o público estão: Maria Santinha, Open Bar e Combate.

Agenda completa

15/02 - Banda da Jovem Pan - 18:30h - Feat.

15/02 - Banda do Dibão - Itacoatiara/Am - 00hs

25/02 - Galo de Manaus

07/03 - Banho de Frevo - Feat Zezinho Correa - Teatro Amazonas - 20h.

07/03 - Acústico Especial dia das Mulheres - Botiquim - 21hs.