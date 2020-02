Mais de 3 mil foliões participam da 17ª edição do Carnaidoso

A tradicional festa de Carnaval da terceira idade “Carnaidoso” proporcionou aos idosos usuários do Parque Municipal do Idoso (PMI), na Zona Centro-Sul, muita folia e diversão. O baile de Máscaras reuniu mais de 3 mil foliões nesta sexta-feira, “Gorda” de carnaval, 21.

A festa que promove integração entre os idosos, resgatando as tradições das folias carnavalescas, contou com a participação da bateria da Escola de Samba Alvorada, Banda Rytymus e Dj Ery Castro, além da participação de 15 grupos de idosos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), da Prefeitura de Manaus.

Vestida de “empreguete” junto com seu grupo de amigas a idosa Maria Maia, 80, usuária do parque há 15 anos, disse que o Carnaidoso é a sua folia preferida. "A festa foi linda, planejei essa noite junto com minhas amigas para dançar e me divertir, o Carnaidoso sempre me surpreende, por isso eu sempre digo que é a melhor folia de Manaus", declarou.

A Prefeitura de Manaus realiza momentos de recreação para que os idosos possam desfrutar a melhor fase com saúde e bem-estar. “Todos os dias trabalhamos para que, além de atividades físicas e recreativas, eles possam desfrutar de momentos inesquecíveis de folia também. É incrível o sucesso do Carnaidoso, é um dos eventos mais aguardados pelo público idoso e poder compartilhar essa alegria com eles não tem preço”, destacou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

A festança continuou até às 21h, levando muita marchinha, samba e alegria para os idosos. Uma mistura de fantasias e muita inclusão para todas as idades.