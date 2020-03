Instituto Amor apresenta palestra da Monja Coen em Manaus

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - Com temas voltados para o poder do amor, da compaixão e da meditação, o Instituto Amor apresenta, nos dias 26 e 27 de março, duas palestras ministradas pela Monja Coen, da comunidade Zen Budista do Brasil, uma das maiores mestras do Zen Budismo atual. Os ingressos já estão à venda no site: institutoamor.org.br/.

No dia 26 de março (quinta-feira), a palestra trará reflexões sobre o poder do amor, do altruísmo e da compaixão para o encontro do equilíbrio em nosso cotidiano. Já no dia 27 de março (sexta-feira), a conversa será sobre meditação e seus benefícios para o mundo contemporâneo. Os encontros acontecerão no Novotel Manaus, na zona Sul de Manaus.

Após as palestras, haverá uma sessão de autógrafos com a disponibilidade de o público adquirir os livros de autoria da Monja.

“Para nós, esse evento especial é uma oportunidade de trazermos um ícone do desenvolvimento espiritual para compartilhar sabedoria e, ao mesmo tempo, envolver os participantes das palestras em um ato de amor, pois o valor dos ingressos será revertido para nossas ações e às ações do mosteiro da Monja Coen, em São Paulo”, diz Marcello Casoni, responsável pelo Instituto Amor.

Sobre o Instituto Amor

O Instituto Amor é uma organização da sociedade civil, formada por voluntários que trabalham desde 2013 em prol da dignidade, autonomia e empoderamento das comunidades indígenas ribeirinhas da Amazônia. Em expedições solidárias a bordo do barco ambulatório Joia Rara, equipado com uma unidade básica de saúde fluvial e com um consultório odontológico, o Instituto Amor atua em três pilares: saúde, educação e geração de renda, que são os elementos essenciais para uma efetiva transformação e melhoria nas condições de vida das localidades ao longo do Rio Negro. O Instituto Amor atua junto às comunidades, possuindo uma relação fraterna e igualitária – todas as ações desenvolvidas são previamente aprovadas em assembleias pela comunidade e suas lideranças.

Sobre a Monja Coen Roshi

Monja Coen é uma das maiores mestras do Zen Budismo da atualidade, reconhecida e respeitada no Brasil e internacionalmente. É conhecida nas redes sociais pelos seus vídeos com mensagens de sabedoria e reflexão sobre a vida e o viver. Autora de diversos livros, grande promotora do Budismo no Brasil, traduzindo importantes obras do inglês e do japonês para o português.

Iniciou seus estudos no Zen Center de Los Angeles, foi ordenada monja em 1983. No mesmo ano foi para o Japão, onde dedicou-se a sua vida religiosa por 12 anos entre estudos e práticas, dos quais 8 anos no mosteiro feminino de Nagoia.